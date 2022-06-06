Сидней, Австралия, 6 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Разочарованные жители Австралии, планирующие поехать за границу, стоят в очередях в паспортные столы более четырех часов только для того, чтобы узнать, оформляются ли их новые паспорта или нет. Об этом 6 июня сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Как отмечают журналисты, наиболее остро проблема стоит в Сиднее, где многие из тех, кто подал заявку на получение новых документов, не получили уведомлений о статусе готовности паспортов и не смогли дозвониться в паспортные столы.

«Я подал заявку девять недель назад, поэтому сейчас просто пытаюсь выяснить, на какой стадии она находится», — сказал в интервью Nine News Эндрю Бэррон, который взял отпуск, чтобы дождаться возможности попасть в здание паспортного стола.

«Это действительно удручает, потому что вы просто не понимаете, что происходит. И к тому же тут очень холодно, много мам стоит с колясками и вещами. Какой-то абсурд», — прокомментировал Ник Хилл, которому также пришлось несколько часов стоять в очереди.