Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Бастующие седьмой день сотрудники компании «Боржоми» 6 июня заблокировали входы на обоих заводах по разливу минеральной воды. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Боржоми Johnny Action

По данным журналистов, в акции участвует около 400 человек. Из-за их действий предприятию пришлось полностью остановить работу.

«Часть администрации перешла на нашу сторону, но пришли высокопоставленные чиновники четыре — пять человек, и мы их не пропустили. Есть информация, что администрация IDS Borjomi запугивает сотрудников», — сказал один из протестующих журналистами.

Участники акции обвиняют руководство предприятия в задолженности заработной планы за два месяца. Они требуют погасить долги, а также восстановить на работе уволенных ранее за участие в протестах 49 сотрудников.

Сообщается, что на место прибыли правоохранители. Они потребовали прекратить блокировать завод и дали время на исполнение этого требования.

Напомним, заводы «Боржоми» испытывают трудности с продажами из-за санкций против РФ, так как 60% предприятия принадлежит российскому консорциуму «Альфа-групп». После этого руководство предприятия стало требовать от работников заключать трудовые договора, в которых снижалась заработная плата. Это вызвало протесты на заводах. В то же время руководство IDS Borjomi договорилось передать правительству Грузии часть акций, чтобы вывести продукцию из-под санкций.

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