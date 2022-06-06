Ижевск, , 10:54 — REGNUM Активисты ОНФ (Общероссийского народного фронта) требуют снести деревянный дом по улице Ленина, 59. Общественники считают, что в таком состоянии здание представляет опасность, сообщает организация на своей странице в социальной сети.

Опасный заброшенный дом в Ижевске пресс-служба отделения ОНФ по Удмуртии

Дом построен по разным данным в период с 1930 до 1954 года, в 2000 году он был признан непригодным для проживания. При этом в течение нескольких последних лет он стал излюбленным местом обитания асоциальных граждан. За пять лет дом четырежды горел.

«Но самое страшное, что именно такие объекты как магнитом притягивают детей и подростков. У них нет чувства страха, их ведет дух приключений… Сейчас только начались летние каникулы, и дети ищут, чем им заняться. И, к сожалению, не обходят стороной такие ловушки», — констатируют активисты.

В ходе последнего визита представителей городской администрации стало известно, что муниципалитет не может снести здание, поскольку оно находится в частной собственности. Около 70% квартир здесь принадлежат компании «Талан».

«Мы попросили администрацию Ижевска усилить претензионную работу в отношении собственников сгоревшего двухэтажного деревянного дома по его сносу для обеспечения безопасности людей, в особенности детей», — подчеркивают активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2022 года в Удмуртии из признанного аварийным жилья расселят 1440 человек в 18 городах и районах республики, которые проживают на 25 тыс. кв. метров площади.

Читайте также: В Удмуртии за год из ветхого жилья расселят 1440 человек