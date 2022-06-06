София, 6 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко передал в болгарское министерство иностранных дел письмо украинского президента Владимира Зеленского с просьбой о поставках Софией в Киев крупной партии летального оружия. Об этом 6 июня сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, речь идет о ракетных комплексах, гаубицах и танках советского производства. Кроме того, ВСУ рассчитывают получить от Болгарии несколько самолетов.

«Мы уже ремонтируем на болгарских базах свои танки и намерены продолжать военное сотрудничество с Софией», — сказал, в частности, Москаленко.

При этом посол подчеркнул, что копии указанного письма он разослал в минобороны и администрацию президента Болгарии.

Напомним, вопрос предоставления Болгарией военной помощи Украине вызвал ожесточенные споры в болгарском политикуме. Ранее представители Народного собрания (парламента) Болгарии высказались против масштабных поставок Киеву тяжелого вооружения.