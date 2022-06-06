Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области на учете в качестве безработных находятся 4009 человек, при этом уровень безработицы в регионе все также находится на отметке 0,4%, сообщил 6 июня губернатор Александр Дрозденко.

Антонио Берни. Безработица. 1934

Как и ранее, более высокий, по сравнению с другими районами региона, уровень безработицы — 0,7%, наблюдается в городах Волосово, Сланцах и Бокситогорске. За последнюю неделю на учет в Службу занятости Ленобласти обратились 6573 человека, что на 537 больше, чем неделей ранее. Из них статус безработного получили 4009 человек (+61 к уровню предыдущей недели).

Предполагается к увольнению 1010 работников (-45): в Выборгском — 831 (-36), Всеволожском — 53 (-5), Кировском районах - 47, всего на 55 предприятиях (-1). Перешли на работу в режиме неполного рабочего времени 22 предприятия (+4): на обрабатывающих производствах 605 человек (+92), на предприятиях общественного питания (95), в торговле (85). Всего 807 человек (+221).

В простое находятся 45 предприятий (+1), в том числе обрабатывающие производства — 8069 человек (-319), общественное питание — 594 (+207), торговля - 154 (+15), разведение сельскохозяйственной птицы - 112 (-7). Всего работников, оказавшихся в этой ситуации в регионе, насчитывается 9083 человека (-104).