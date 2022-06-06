Глава МИД Германии Бербок отказалась встречаться с послом Украины
Берлин, 6 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины Андреем Мельником. Об этом сообщает Bild.
Германский министр заявила, что она постоянно контактирует с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и не намерена встречаться с послами.
«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», — приводит издание заявление МИД ФРГ.
Мельник после этого заявил, что «конфиденциальную беседу» ничто не заменит. Он отметил, что очень хотел бы, чтобы Бербок нашла время для встречи с ним.
Как сообщало ИА REGNUM, Мельника осудили в Германии за резкие высказывания в адрес Берлина. Украинский посол критикует ФРГ за нежелание поставлять Киеву вооружения.
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