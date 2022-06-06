Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Из-за ряда нерешенных проблем в Белом доме наблюдаются падение морального духа, а президент США Джо Байден раздражен падением своего рейтинга. Об этом говорится в обнародованной 5 июня статье в американской газете Politico.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Моральный дух падает. Растет текучесть кадров. А окно возможностей для политического реванша закрывается», — говорится в материале о настроениях в действующей американской администрации.

Также указывается, что президент США со своими помощниками все больше раздражены тем, что не могут переломить ход событий «в свете целого ряда вызовов, которые грозят захлестнуть администрацию».

При этом в числе таких проблем издание называет спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, рост глобальной инфляции, увеличение цен на топливо, возможность возвращения пандемии COVID-19 и неспособность Конгресса США ужесточить оборот огнестрельного оружия в стране.

«В условиях, когда кризис следует за кризисом, Белый дом оказывается беспомощен или ограничен в возможностях в борьбе с теми силами, которые на него обрушиваются», — поясняется в статье.

Кроме того, уточняется, что Байден также «выражал раздражение» по поводу того, что его действия на посту президента США американцы оценивают негативнее, чем деятельность его предшественника — Дональда Трампа. В то же время, добавляется, что ситуация в Белом доме ухудшается «исходом сотрудников», призванных отвечать за связи со СМИ и общественностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более половины американцев (52%) не одобряют действия президента США Джо Байдена по России и Украине.