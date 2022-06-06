Москва, 6 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Принятие Еврокомиссией шестого пакета санкций против России свидетельствует о планах по пожару мировой революции в экономической сфере. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель преседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике», — написал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза РФ, «кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей».