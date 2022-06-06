Михаил Демурин, 6 июня 2022, 11:25 — REGNUM 6 июня — это не только день рождения Александра Сергеевича Пушкина, но и День русского языка. Для меня этот праздник имеет свои особенные грани, поскольку по первому образованию я лингвист, и хотя глубоко занимался английским и португальским языком, в итоге всё это через перевод замыкалось на русский язык. Чем дальше я шёл по жизни, тем более русский язык становился для меня главным инструментом и товарищем в моей работе.
На основе этого опыта скажу, что русский язык велик, но не всемогущ. Сам по себе он не может сделать тебя русским человеком. Вернее, начать делать — может, но вот стопроцентно сохранить кого-то в качестве русского человека — нет. Он работает в детстве, подсознательно, где-то до семи лет. В Германии в начале XX века существовала группа этнолингвистов, она родила понятие «язык няни». Язык ребёнка и его начальная смысловая сетка, говорили они, — это то, что передаётся ему не обязательно матерью, но тем, кто проводит с ним большую часть времени, кто читает ему сказки, поёт песни. Я до сих пор вспоминаю колыбельные песни, которые пела мне мама, стихи Пушкина, другие книги, которые они с отцом мне читали. Они заложили основу моей картины мира. Именно поэтому, я думаю, чудакам из российской так называемой элиты навязывали в 1990-е условных «филиппинских» нянь, а детям с детского сада впихивали английский, а то ещё и французский язык — чтобы картина мира у них была полностью спутанной.
И ещё один пример касательно русского языка: на очень грамотном, можно сказать, хорошем (хотя в данном случае и не хочется употреблять это слово) русском языке говорили и говорят многие прозападные либералы. В частности, антирусские вещатели с «Эха Москвы». Он их не сдерживал и не лечил.
Одним словом, взаимосвязь тут диалектическая: ключевая на сегодняшний день проблема полного восстановления русского самосознания напрямую связана с проблемой сохранения живого русского языка, но без последовательной работы с самосознанием, без должного национально ориентированного образования мы русский язык можем и утратить. Во всяком случае, в его классическом качестве. Не зря у Пушкина слово «язык» употребляется в качестве синонима слова «народ». Есть народ, есть и язык. Распался народ, и язык умрёт. Само собой разумеется поэтому, что параллельная взаимосвязанная последовательная работа на обоих направлениях — с самосознанием и с языком — даст синергетический результат и для того, и для другого, для них вместе.
Что же мы имеем сегодня? Сегодня мы сталкиваемся как минимум с тремя факторами, которые предопределяют искажение традиционной языковой картины мира, или понятийной сетки, и тем самым препятствуют восстановлению русского человека и русского народа в качестве субъектов исторического действия. Во-первых, это нарастающий и стремящийся к полной абстракции вал информации. Это снижающийся уровень культуры. И это, наконец, внедрение заведомо ложных смыслов в общественно-политический и культурный дискурс. В результате понятия «провисают», перестают играть роль живого и органичного каркаса общения. Валом слов с искаженными или замыленными значениями парализуется и сам язык как живая система, и самостоятельность мышления его носителей.
Необходимо отчистить понятия, но этого мало. Россия вступила в период перемен, что требует нового взгляда на известные понятия, выделения в них наиболее актуальных граней, поиска и утверждения новых понятий и смыслов. Обновленная понятийная сетка призвана высвободить человека из плена смысловых пустот, вернуть органичный русский смысл и творческую энергию в национальную общественную жизнь, экономику, политику, культуру.
Весьма характерным в этом плане, как мне думается, является пример слова «общество». Мы очень часто слышим в СМИ: российское общество, российское общество, российское общество… Словом с корнем «общее» обозначают тех, кто в действительности далеко не всегда имеет между собой много общего. А между тем ещё в древности великий философ, государственный деятель и лингвист Цицерон говорил: «…Мир следует рассматривать как единую гражданскую общину богов и людей». Позже, размышляя на тему общества, Блаженный Августин настаивал, что виной крушения Рима была отнюдь не христианская этика, а испорченные нравы, нарушение божественных законов и принципа справедливости и отказ следовать установлениям предков, одним словом — разложение древнего уклада — опоры римской державы. А вот что говорит современный русский философ Фёдор Гирёнок: «Для формирования истинного общества необходимым условием является существование человека, чье «Я» сдвинуто из центра его мировоззрения ощущением присутствия Бога и традицией. Если же множество людей в центре своего мировоззрения имеют только собственное «Я», то объединить их могут только интерес и власть. В этом случае мы имеем дело с социальной группой, коллективом». Отсюда вывод: давайте, по крайней мере, понимать, что, говоря о некоем современном «российском обществе», мы говорим о том, чего пока нет. Будет ли оно? Сегодня у меня для положительного ответа на этот вопрос есть гораздо больше оснований, чем десять лет тому назад: новый подъём извечной борьбы России с Западом, вызвав сильный очистительный и творческий импульс, укрепляет основания для этого. Утверждение оснований общества в почитании предков, уважении к истории, в своей культурно-исторической традиции есть нечто несравненно более глубокое и сильное, чем опора на поиск любого актуального общего интереса или «общего дела».
Большим воспитательным значением в русском языке наделено слово «народ». Задумаемся: почему мы говорим, что русский народ несет ответственность за будущее России или что русский народ разбросан по всему пространству бывшего СССР, но вряд ли скажем, что русский народ живет в Латинской Америке (хотя фраза «русские живут и в Латинской Америке» звучит нормально)? Все дело в том, что понятие народ, которое, конечно, основывается на родовых, этнических корнях (на-род), прочно связано и с понятием род-ина, не менее глубоко укоренено и в нем. Родная природа играет важнейшую роль в формировании народной души. Родина хранит материальные проявления всего, что составляет идеальную суть народа: общих памяти, веры, истории, культуры.
С точки зрения времени понятие «народ» также не ограничено рамками сегодняшнего дня: оно включает в себя и всех наших предков, и тех, кто будет жить после нас. Такое понимание делает народ цельным и позволяет ему формулировать правильные и праведные цели. О цельности понятия народ и его близости к родовым истокам говорит и тот факт, что в русском языке в приложении к этому понятию отсутствует слово, параллельное слову «сограждане» в приложении к нашему общему гражданству и «соотечественники» — к отечеству. Нам не остается ничего другого, как говорить о сородичах. Так наш великий язык учит нас правильному отношению к тем, с кем мы вместе составляем единый народ.
О многих словах можно было бы поговорить не только с благодарностью, но и тревогой в День русского языка. О слове «благо», например, корень которого был опошлен в широко употребляемом в качестве синонима слова «достаток» слове «благополучие»… Не буду, однако, слишком утомлять читателя и завершу свои сегодняшние слова благодарности русскому языку несколькими мыслями по поводу ключевого для нас слова «правда». В словаре Даля на первом месте в его значениях указаны «истина на деле» и «истина во образе», потом «правосудие и справедливость», потом «честность», «добросовестность», «праведность», «безгрешность». Глагол «правдить» (тамб.) связан со словом предков: «Отчино (отеческо) слово и по сказке правдит, и сказка к тому ведет». В словаре Ушакова это слово трактуется более материалистично, но тем не менее понятия морали, долга, основанного на справедливости порядка вещей, присутствуют. К концу советского времени трактовка слова «правда» в толковых словарях становится совсем скудной. У Ожегова это «то, что существует в действительности, соответствует реальному положению вещей», «справедливость, честность, правое дело», «правота». Исчезло не только понимание правды как «истины во образе», «добросовестности», «праведности», «безгрешности», но и ее понимание как «жизненного идеала», «основанного на принципах справедливости порядка вещей».
Итак, понятие правды связано с понятием правильного общественного устройства (не зря свод законов как незыблемую основу благополучной жизни в древности называли «Правдой»); понятие правды связано с предками, со словом предков, причем сами предки называются праведниками; понятие правды связано с верой; понятие правды связано с понятием совести. И вот ещё что очень важно: очевидной смысловой гранью слова «правда» является его связь с прилагательным «прямой». Правда и кривда — такие же антиподы, как понятия «прямой» и «кривой».
Сегодня нашему народу, нашей стране нужны прямые люди, то есть те, кто способен и говорить, и действовать честно, правдиво, без обиняков. Путь правды, прямая мысль, прямое слово, прямое действие — это сегодня для нашей страны именно то, что «прописывает» нам не только русский язык, но и действительность, новый освободительный поход русской армии, новая борьба с европейским русоненавистничеством. Русские люди сегодня должны перестать прогибаться — и в мире, и в своей стране; они должны, наконец, распрямиться. И они распрямляются. А без правды как распрямиться? Никак. Во всяком случае, наш родной язык учит нас именно этому!