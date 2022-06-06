6 июня 2022 | Время чтения 8 мин

Михаил Демурин, , 11:25 — REGNUM 6 июня — это не только день рождения Александра Сергеевича Пушкина, но и День русского языка. Для меня этот праздник имеет свои особенные грани, поскольку по первому образованию я лингвист, и хотя глубоко занимался английским и португальским языком, в итоге всё это через перевод замыкалось на русский язык. Чем дальше я шёл по жизни, тем более русский язык становился для меня главным инструментом и товарищем в моей работе.

Орест Адамович Кипренский. Портрет Александра Сергеевича Пушкина

На основе этого опыта скажу, что русский язык велик, но не всемогущ. Сам по себе он не может сделать тебя русским человеком. Вернее, начать делать — может, но вот стопроцентно сохранить кого-то в качестве русского человека — нет. Он работает в детстве, подсознательно, где-то до семи лет. В Германии в начале XX века существовала группа этнолингвистов, она родила понятие «язык няни». Язык ребёнка и его начальная смысловая сетка, говорили они, — это то, что передаётся ему не обязательно матерью, но тем, кто проводит с ним большую часть времени, кто читает ему сказки, поёт песни. Я до сих пор вспоминаю колыбельные песни, которые пела мне мама, стихи Пушкина, другие книги, которые они с отцом мне читали. Они заложили основу моей картины мира. Именно поэтому, я думаю, чудакам из российской так называемой элиты навязывали в 1990-е условных «филиппинских» нянь, а детям с детского сада впихивали английский, а то ещё и французский язык — чтобы картина мира у них была полностью спутанной.

И ещё один пример касательно русского языка: на очень грамотном, можно сказать, хорошем (хотя в данном случае и не хочется употреблять это слово) русском языке говорили и говорят многие прозападные либералы. В частности, антирусские вещатели с «Эха Москвы». Он их не сдерживал и не лечил.

Одним словом, взаимосвязь тут диалектическая: ключевая на сегодняшний день проблема полного восстановления русского самосознания напрямую связана с проблемой сохранения живого русского языка, но без последовательной работы с самосознанием, без должного национально ориентированного образования мы русский язык можем и утратить. Во всяком случае, в его классическом качестве. Не зря у Пушкина слово «язык» употребляется в качестве синонима слова «народ». Есть народ, есть и язык. Распался народ, и язык умрёт. Само собой разумеется поэтому, что параллельная взаимосвязанная последовательная работа на обоих направлениях — с самосознанием и с языком — даст синергетический результат и для того, и для другого, для них вместе.

Учебник русского языка mricon

Что же мы имеем сегодня? Сегодня мы сталкиваемся как минимум с тремя факторами, которые предопределяют искажение традиционной языковой картины мира, или понятийной сетки, и тем самым препятствуют восстановлению русского человека и русского народа в качестве субъектов исторического действия. Во-первых, это нарастающий и стремящийся к полной абстракции вал информации. Это снижающийся уровень культуры. И это, наконец, внедрение заведомо ложных смыслов в общественно-политический и культурный дискурс. В результате понятия «провисают», перестают играть роль живого и органичного каркаса общения. Валом слов с искаженными или замыленными значениями парализуется и сам язык как живая система, и самостоятельность мышления его носителей.

Необходимо отчистить понятия, но этого мало. Россия вступила в период перемен, что требует нового взгляда на известные понятия, выделения в них наиболее актуальных граней, поиска и утверждения новых понятий и смыслов. Обновленная понятийная сетка призвана высвободить человека из плена смысловых пустот, вернуть органичный русский смысл и творческую энергию в национальную общественную жизнь, экономику, политику, культуру.

Весьма характерным в этом плане, как мне думается, является пример слова «общество». Мы очень часто слышим в СМИ: российское общество, российское общество, российское общество… Словом с корнем «общее» обозначают тех, кто в действительности далеко не всегда имеет между собой много общего. А между тем ещё в древности великий философ, государственный деятель и лингвист Цицерон говорил: «…Мир следует рассматривать как единую гражданскую общину богов и людей». Позже, размышляя на тему общества, Блаженный Августин настаивал, что виной крушения Рима была отнюдь не христианская этика, а испорченные нравы, нарушение божественных законов и принципа справедливости и отказ следовать установлениям предков, одним словом — разложение древнего уклада — опоры римской державы. А вот что говорит современный русский философ Фёдор Гирёнок: «Для формирования истинного общества необходимым условием является существование человека, чье «Я» сдвинуто из центра его мировоззрения ощущением присутствия Бога и традицией. Если же множество людей в центре своего мировоззрения имеют только собственное «Я», то объединить их могут только интерес и власть. В этом случае мы имеем дело с социальной группой, коллективом». Отсюда вывод: давайте, по крайней мере, понимать, что, говоря о некоем современном «российском обществе», мы говорим о том, чего пока нет. Будет ли оно? Сегодня у меня для положительного ответа на этот вопрос есть гораздо больше оснований, чем десять лет тому назад: новый подъём извечной борьбы России с Западом, вызвав сильный очистительный и творческий импульс, укрепляет основания для этого. Утверждение оснований общества в почитании предков, уважении к истории, в своей культурно-исторической традиции есть нечто несравненно более глубокое и сильное, чем опора на поиск любого актуального общего интереса или «общего дела».

Большим воспитательным значением в русском языке наделено слово «народ». Задумаемся: почему мы говорим, что русский народ несет ответственность за будущее России или что русский народ разбросан по всему пространству бывшего СССР, но вряд ли скажем, что русский народ живет в Латинской Америке (хотя фраза «русские живут и в Латинской Америке» звучит нормально)? Все дело в том, что понятие народ, которое, конечно, основывается на родовых, этнических корнях (на-род), прочно связано и с понятием род-ина, не менее глубоко укоренено и в нем. Родная природа играет важнейшую роль в формировании народной души. Родина хранит материальные проявления всего, что составляет идеальную суть народа: общих памяти, веры, истории, культуры.

С точки зрения времени понятие «народ» также не ограничено рамками сегодняшнего дня: оно включает в себя и всех наших предков, и тех, кто будет жить после нас. Такое понимание делает народ цельным и позволяет ему формулировать правильные и праведные цели. О цельности понятия народ и его близости к родовым истокам говорит и тот факт, что в русском языке в приложении к этому понятию отсутствует слово, параллельное слову «сограждане» в приложении к нашему общему гражданству и «соотечественники» — к отечеству. Нам не остается ничего другого, как говорить о сородичах. Так наш великий язык учит нас правильному отношению к тем, с кем мы вместе составляем единый народ.

В калужском Спас-Деменске открылась областная акция «Вахта памяти– 2022» Пресс-служба правительства Калужской области

О многих словах можно было бы поговорить не только с благодарностью, но и тревогой в День русского языка. О слове «благо», например, корень которого был опошлен в широко употребляемом в качестве синонима слова «достаток» слове «благополучие»… Не буду, однако, слишком утомлять читателя и завершу свои сегодняшние слова благодарности русскому языку несколькими мыслями по поводу ключевого для нас слова «правда». В словаре Даля на первом месте в его значениях указаны «истина на деле» и «истина во образе», потом «правосудие и справедливость», потом «честность», «добросовестность», «праведность», «безгрешность». Глагол «правдить» (тамб.) связан со словом предков: «Отчино (отеческо) слово и по сказке правдит, и сказка к тому ведет». В словаре Ушакова это слово трактуется более материалистично, но тем не менее понятия морали, долга, основанного на справедливости порядка вещей, присутствуют. К концу советского времени трактовка слова «правда» в толковых словарях становится совсем скудной. У Ожегова это «то, что существует в действительности, соответствует реальному положению вещей», «справедливость, честность, правое дело», «правота». Исчезло не только понимание правды как «истины во образе», «добросовестности», «праведности», «безгрешности», но и ее понимание как «жизненного идеала», «основанного на принципах справедливости порядка вещей».

Итак, понятие правды связано с понятием правильного общественного устройства (не зря свод законов как незыблемую основу благополучной жизни в древности называли «Правдой»); понятие правды связано с предками, со словом предков, причем сами предки называются праведниками; понятие правды связано с верой; понятие правды связано с понятием совести. И вот ещё что очень важно: очевидной смысловой гранью слова «правда» является его связь с прилагательным «прямой». Правда и кривда — такие же антиподы, как понятия «прямой» и «кривой».

Сегодня нашему народу, нашей стране нужны прямые люди, то есть те, кто способен и говорить, и действовать честно, правдиво, без обиняков. Путь правды, прямая мысль, прямое слово, прямое действие — это сегодня для нашей страны именно то, что «прописывает» нам не только русский язык, но и действительность, новый освободительный поход русской армии, новая борьба с европейским русоненавистничеством. Русские люди сегодня должны перестать прогибаться — и в мире, и в своей стране; они должны, наконец, распрямиться. И они распрямляются. А без правды как распрямиться? Никак. Во всяком случае, наш родной язык учит нас именно этому!