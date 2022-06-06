Киев, , 10:49 — REGNUM На Украине планируют отказаться от импорта природного газа в течение десяти лет. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Биогаз (сс) Florian Gerlach (Nawaro)jpg

По его словам, Украина может отказаться от импорта природного газа в течение десяти лет. Предполагается, что поставки будут замещены собственным сырьём, а также биогазом, который получается из органических отходов и технических культур.

Как сообщало ИА REGNUM, компании из Южной Кореи не планируют покидать российский рынок и могут увеличить присутствие, купив доли зарубежных компаний, уходящих из России.