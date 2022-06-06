Москва, 6 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Московой области в рамках программы «Вода России» прошла экологическая акция, объединившая три региона России. Жители Подмосковья, Калужской и Тульской областей расчистили берега реки Ока, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

NHF0PM4T0P Вид с откоса на реку Оку и заречную часть города

В экологической акции приняли участие порядка 200 волонтеров. Они очистили береговые зоны реки Оки в подмосковном Серпухове и Тарусе Калужской области. Всего 3–5 июня прошло более 300 субботников программы в более чем 60 регионах РФ.

За три последних года в акции «Вода России» приняли участие около 4 тысяч человек, которые расчистили в общей сложности 99 км береговой линии рек и озёр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области у деревни Дворцы эковолонтёры привели в порядок территорию водоохранной зоны реки Угры.

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