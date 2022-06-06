Каргасокский район, Томская область, , 10:48 — REGNUM Вахтовики на месторождении на территории Мыльджинского газоконденсатного месторождения в Каргасокском районе Томской области столкнулись с непредвиденной проблемой. Несколько дней им мешают работать два медвежонка, сообщает портал VTomske.

Медвежонок Екатерина Васягина

По словам специалистов, медвежатам ориентировочно 4-5 месяцев. На месторождении они залезают в машины, преследуют силовиков, «пакостят и везде лезут». По мнению охотоведа района Ивана Новоцельцева, газовики ранее кормили животных, из-за чего те с месторождения не уходят.

«Скорее всего, их мать погибла, а медвежата теперь бегают одни. Если бы живая была, пришла бы уже за ними, скорее всего. Но, возможно, что она куда-то отошла и они отбились», — передаёт портал слова специалиста.

Решение о том, что делать с медвежатами, будет принято в течение нескольких дней совместно с региональными властями. Скорее всего, по словам Новосельцева, молодых зверей придётся вывезти подальше в лес, чтобы они не нашли дорогу обратно.

Читайте также: Из Оренбуржья в Казахстан незаконно пытались вывезти бурых медведей