Мантурово, Костромская область, , 10:52 — REGNUM Вещи, предположительно принадлежащие 12-летнему Кириллу Неретину, пропавшему в Мантурово, нашли на берегу реки Унжи. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

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Раньше подростка у реки в городской черте видели местные жители. По факту исчезновения мальчика возбуждена доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты.

Напомним, подросток пропал 4 июня 2022 года. Сообщение о его исчезновении поступило в полицию на следующий день.

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