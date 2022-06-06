Мантурово, Костромская область, 6 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Вещи, предположительно принадлежащие 12-летнему Кириллу Неретину, пропавшему в Мантурово, нашли на берегу реки Унжи. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

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Раньше подростка у реки в городской черте видели местные жители. По факту исчезновения мальчика возбуждена доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты.

Напомним, подросток пропал 4 июня 2022 года. Сообщение о его исчезновении поступило в полицию на следующий день.