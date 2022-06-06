Кемерово, 6 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области в мае 2022 года разыскивались 657 без вести пропавших граждан. Из них найдены живыми 621 человек, 13 — погибшими, сообщили в полиции региона.

23.mchs.gov.ru Поиски

«Многие поисковые мероприятия проходят с участием волонтёров и общественных организаций, которые оказывают помощь полиции в распространении ориентировок, в размещении информации в социальных сетях и многом другом», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время поиски ещё 23 человек продолжаются.