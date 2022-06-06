Якутск, , 10:58 — REGNUM В Якутии водолазы нашли в реке Кенкеме тело молодого человека. Он утонул 5 июня, сообщило ЯСИА.

Водолаз ведёт поиск утонувшего мужчины Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья

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Парень отдыхал на берегу в палатке. Проснувшись, он вышел на зарядку и решил окунуться. Друзья обнаружили его исчезновение спустя некоторое время. Тело молодого человека нашли в реке и передали родственникам.

«В данный момент официальные пляжи еще не открылись, а люди уже спешат искупаться. Помните, в холодной воде возможно переохлаждение тела, возникновение судорог, что может привести к гибели. Не допускается купание в необорудованных и запрещённых водоемах, в состоянии алкогольного опьянения, прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей. Не оставляйте у воды детей без присмотра взрослых. Вода не прощает ошибок», — обратился к жителям республики водолаз 7 разряда водолазного поисково-спасательного подразделения службы спасения Якутии Алексей Белин.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Сосновый бор Зейского района Амурской области утонула в озере 8-летняя девочка. На помощь ребёнку бросилась женщина, но не успела его спасти.