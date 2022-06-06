Айбак, Афганистан, , 10:45 — REGNUM Жители афганской провинции Саманган обнаружили тела двух молодых женщин, повешенных в сухом колодце под мостом Хазрат Султан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Некоторые источники уточняют, что женщины были повешены несколько дней назад. Их личности пока не установлены, но источники в провинциальной больнице Самангана говорят, что они, вероятно, являются жительницами провинции Балх или Баглан.

Также сообщается, что тела женщин были захоронены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хазрат Султан. Информированные источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили женщин после изнасилования, чтобы скрыть свои преступления.

Также отмечается, что если будут найдены родственники погибших, им покажут место захоронения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.