Айбак, Афганистан, 6 июня 2022, 10:45 — REGNUM Жители афганской провинции Саманган обнаружили тела двух молодых женщин, повешенных в сухом колодце под мостом Хазрат Султан. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Некоторые источники уточняют, что женщины были повешены несколько дней назад. Их личности пока не установлены, но источники в провинциальной больнице Самангана говорят, что они, вероятно, являются жительницами провинции Балх или Баглан.
Также сообщается, что тела женщин были захоронены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хазрат Султан. Информированные источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили женщин после изнасилования, чтобы скрыть свои преступления.
Также отмечается, что если будут найдены родственники погибших, им покажут место захоронения.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.