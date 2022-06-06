Оренбург, , 10:42 — REGNUM Из Оренбургской области в Казахстан контрабандисты пытались вывезти четырёх бурых медведей, сообщили в Уральской прокуратуре.

Медведь Pixabay

Самарская таможня по данному факту возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ («Покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Его расследование взято на контроль прокуратурой.

По версии следствия, 29 апреля 2022 года на КПП «Сагарчин-автодорожный» Акбулакского района Оренбургской области задержан гражданин России, пытавшийся пересечь госграницу. Используя подложные документы, мужчина вывозил в легковом автомобиле медведей. Известно, что злоумышленник действовал в составе группы.

Согласно законодательству, медведи являются стратегически важными ресурсами и находятся под угрозой исчезновения. Среднерыночная стоимость животных составляет около 160 тыс. рублей.