Курск, 6 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт 6 июня находится в командировке в ДНР. Об этом сообщил в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский губернатор Роман Старовойт

Цель поездки губернатора — познакомиться с Первомайским районом, над которым Курская область взяла шефство.

«Планирую в течение дня побывать на социальных объектах, где наша помощь нужна в первую очередь. Знаю, много проблем в городах и селах Курской области. Но сейчас мы по-человечески не может бросить своих в сложной ситуации», — прокомментировал Старовойт.