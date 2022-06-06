В Ярославле осудили «автоподставщика»
Ярославль, 6 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Ярославле мужчину осудили за ряд инсценированных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Как удалось установить суду, заняться мошенничеством со страховыми выплатами Павел Уткин и его соучастники решили в 2017 году. План был простой — группа купила несколько автомобилей, а затем инсценировала ДТП. После чего мужчины обращались в страховые компании для получения выплат.
Всего же Павлу Уткину до лета 2019 года удалось подстроить 5 аварий. Общая сумма полученных компенсаций от страховых компаний составила около 1,5 миллионов рублей. Помимо этого мужчину обвинили в поджоге.
В ходе предварительного расследования мужчина заключил сделку со следствием, а на заседании суда полностью признал свою вину. По итогу рассмотрения дела суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.