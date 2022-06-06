Ярославль, 6 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Ярославле мужчину осудили за ряд инсценированных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Суд

Как удалось установить суду, заняться мошенничеством со страховыми выплатами Павел Уткин и его соучастники решили в 2017 году. План был простой — группа купила несколько автомобилей, а затем инсценировала ДТП. После чего мужчины обращались в страховые компании для получения выплат.

«Первое инсценированное ДТП преступной группе удалось реализовать в январе 2018 года с использованием автомобилей ВАЗ-211 540, ВАЗ-2114 и Вольво ХС 90 на улице Кузнецова в Ярославле. Сотрудникам ГИБДД подсудимый и соучастники пояснили, что автомобиль марки ВАЗ-211 540 столкнулся с Вольво ХС 90, а тот в свою очередь врезался в ВАЗ-2114. Вину в ДТП взял на себя водитель ВАЗ-211 540. Подсудимый — водитель Вольво — обратился в страховую компанию за возмещением. В качестве страхового возмещения ему были перечислены денежные средства в сумме 120 тысяч 600 рублей», — пояснил суд детали.

Всего же Павлу Уткину до лета 2019 года удалось подстроить 5 аварий. Общая сумма полученных компенсаций от страховых компаний составила около 1,5 миллионов рублей. Помимо этого мужчину обвинили в поджоге.

«Подсудимый совместно с иными лицами сожгли принадлежащие жительнице Ярославской области автомобиль Хендай Соната и двухэтажный деревянный дом в Некрасовском районе, чем причинили потерпевшей имущественный ущерб на сумму свыше 5 миллионов рублей», — отметил суд.

В ходе предварительного расследования мужчина заключил сделку со следствием, а на заседании суда полностью признал свою вину. По итогу рассмотрения дела суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.