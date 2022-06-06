Сеул, 6 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Republic of Korea Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 312 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 164 525.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5022 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 168 708.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 5 тыс. зараженных коронавирусом