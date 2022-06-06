В ВС Южной Кореи выявили свыше 310 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 6 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
(сс) Republic of Korea
Вооружённые силы Республики Корея
По их словам, коронавирус выявлен у 312 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил и морской пехоты.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 164 525.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5022 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 168 708.
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