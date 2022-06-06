Пхукет, Таиланд, , 10:37 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) допустил представителей России к участию в конгрессе и выборах организации, отклонив предложение украинской делегации. Голосование прошло 6 июня в Пхукете.

Решение было принято тайным голосованием. Предложение украинской стороны поддержали 48 человек, 55 — не поддержали, ещё 13 воздержались от голосования.

Для отстранения представителей России от участия в конгрессе предложение украинской стороны должны были поддержать не менее 2/3 членов.

Также российские представители смогут участвовать в выборах на руководящие должности в ISU. Кроме того, принято решение не отстранять от деятельности представителей России и Белоруссии, уже выбранных на посты в организации.

Вице-президент ISU Александр Лакерник планирует переизбираться на этот пост, он был избран в 2016 году.

Конгресс ISU проходит с 5 по 10 июня в Пхукете (Таиланд).