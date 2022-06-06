Ярославль, 6 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу внесены поправки в закон об областном бюджете, доходы и расходы на 2022 год увеличены на 2,9 миллиардов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

6 июня вносимые изменения рассмотрели на заседании комитета по бюджету Ярославской областной думы. Из федерального бюджета Ярославская область получит 2 миллиарда рублей на «комплексное развитие транспортной инфраструктуры». Денежные средства будут направлены на ремонт дорог областной сети. Еще 150 миллионов выделено на поддержку общественных инициатив в виде создания кемпингов и автокемпингов.

В 101 миллион рублей оценены выборы губернатора Ярославской области, которые пройдут в сентябре. 130 миллионов решено направить на благоустройство дворовых территорий, детских игровых площадок и площадок для выгула собак. 150 миллионов выделят ресурсоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов.

Бюджетный комитет думы поддержал корректировку регионального бюджета, 7 июня поправки будут рассмотрены на внеочередном заседании Ярославской областной думы.