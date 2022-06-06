Уфа, , 10:46 — REGNUM Индекс промышленного производства в Башкирии составил 105,7% за четыре месяца текущего года. Об этом 6 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании правительства региона в центре управления республикой.

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Он сообщил, что этот показатель выше среднероссийского и выше, чем в Приволжском федеральном округе.

«Экономика работает, всем коллегам спасибо, продолжаем нашу работу», — сообщи глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии индекс промпроизводства в первом квартале превысил 110%.