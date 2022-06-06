Иркутск, , 10:36 — REGNUM С 30 мая по 5 июня 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 человека, из них шестеро детей, сообщает телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону.

ДТП в Приангарье МВД

Всего было зарегистрировано: девять столкновений транспортных средств; семь наездов на пешеходов; один наезд на препятствие; один наезд на велосипедиста; одно падение пассажира; один наезд на стоящее транспортное средство.

Как сообщало ИА REGNUM, ходе недавнего профилактического мероприятия «Мототранспорт» в Иркутской области установили 22 гражданина, управляющих мототехникой в состоянии опьянения, 67 нарушителей, которые не имели права управлять транспортным средством, 85 передвигались без мотошлема.

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