Донецк, 6 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 10:14 с позиций в Авдеевке боевики открыли огонь по Ясиноватой. Они выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили несколько обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики.