Лондон, , 10:34 — REGNUM Летом 2022 года в Великобритании может наблюдаться дефицит овощей и в том числе — цветной капусты, сладкого перца, брокколи и даже огурцов. Об этом 6 июня сообщает Daily Mail.

По данным издания, из-за резкого подорожания энергоносителей и нехватки рабочей силы фермеры в Британии вырастят менее половины от обычного количества овощей.

Также указывается, что, по информации Ассоциации производителей долины Леа, которая находится в Хартфордшире и представляет предприятия, выращивающие в стране три четверти огурцов и сладкого перца, в нынешнем году пустует порядка половины теплиц, а остальные могут дать меньше урожая, так как производителям придется сократить расходы на их отопление.

Кроме того, отмечается, что, по словам экспертов, другие культуры уже поздно высаживать и потому в 2022 году Великобритания не сможет выдать обычные объёмы овощей.

При этом уточняется, что этому способствовал рост цен на энергоносители, так как если в начале 2021 года производители платили 40 пенсов за терм газа, в данный момент его стоимость выросла до £8.

Помимо этого, добавляется, что также на ситуацию влияет нехватка рабочих рук, потому что в 2021 году фермеры Британии наняли большую часть работников среди выходцев с Украины, которые в 2022 году не смогли выехать из страны из-за российской спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что полное примирение США и России с восстановлением продуктивных отношений пока невозможно.