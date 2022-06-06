Барнаул, 6 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Алтайском крае в период с 7 по 9 июня 2022 года местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс), сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС РФ.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

В Рубцовском районе 6 июня прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Запрещается разжигать костры, готовить пищу на открытом огне, жечь мусор или траву и тд.

«Сотрудники МЧС России совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями муниципалитетов регулярно проводят рейды, в том числе с использованием беспилотной авиации, а также проводят беседы с гражданами, предупреждают их о высоком риске возникновения пожаров», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 июня в Алтайском крае ликвидировано 18 пожаров, 9 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидированы четыре очага.

Читайте также: Шестеро человек спасены на пожаре в Барнауле