Мехико, 6 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Партия «Движение национального возрождения» (Morena), основанная президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, одержала победу на выборах в правительства 21 штата плюс Мехико, что на четыре региона больше, чем раньше. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Оппозиция в лице партий «Национальное объединение», «Революционный институт» и «Революционный демократический союз» лидирует только в шести из 31 штата, поскольку из 10 штатов, где не победила Morena, в двух победа досталась «Гражданскому движению», в одном — «Партии зеленых», и ещё в одном — «Партии труда».

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно заявлял, что по окончанию его президентского срока в ноябре 2024 года он уйдёт из политики и будет жить на своём ранчо.