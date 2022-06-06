Новосибирск, , 10:35 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 6 июня, в День русского языка во всех районах и городе Новосибирске работают праздничные площадки проекта социального партнёрства «Парки Пушкина». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Письмо Пушкину Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Проект с 2012 года в Новосибирской области реализует Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово», — прокомментировал исполняющий обязанности министра культуры области Юрий Зимняков. — В этом году 452 Парка Пушкина ждут своих гостей».

Дошкольники и младшие школьники будут читать «Сказку о золотом петушке» Александра Пушкина и стихи Корнея Чуковского, юбилей которого отмечается в 2022 году. Запланированы мастер-классы по рукоделию, народные игры, уроки чистописания и рисования, проверка знаний русского языка, просмотр фильмов-сказок.

Для взрослых прозвучат поэмы «Полтава» и «Медный всадник», стихотворения «Песнь о вещем Олеге», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина». Также пройдут турниры рыцарей, парады поэтов, выставки книг и альбомов, конкурсы чтецов, Пушкинские балы.