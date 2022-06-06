Оренбург, 6 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 6 июня на заседании Заксобрания после доклада депутатам о работе правительства за 2021 год прокомментировал предложение лидера фракции ЛДПР Максима Щепинова о направить гуманитарную миссию во главе в главой Оренбуржья в Донбасс так. как это сделал ряд регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Zaksob.ru Денис Паслер

«По Донбассу у меня ощущение, что все всё знают, и надо что-то брякнуть и ляпнуть. Если кто-то съездил и информацию подсветил, а мы это не сделали, то это абсолютно точно не говорит о том, что мы это не сделали. Я вам докладываю, что у меня до сих пор группа из семи человек там работает. Только мы туда (в Донбасс) поедем, если говорить про меня лично, тогда, когда группа приедет, мне отчитается по жизненно важным вопросам, которые нужны, чтобы подготовится, в том числе и к осенне-зимнему периоду. Я просто более основательно подхожу, и меньше в СМИ информацию даю», — сказал Паслер.

Он подчеркнул, что группа из семи человек будет работать на территории Донбасса до конца недели (12 июня). »Я не хочу просто приехать, рисануться и уехать. Если ехать, надо что-то сделать. Вот в чем принципиальная моя разница», — резюмировал губернатор Оренбургской области.