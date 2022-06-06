Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Графический портрет писателя Даниила Хармса на фасаде дома в центре Санкт-Петербурга, где он жил, закрасили коммунальные службы, сообщили петербуржцы в социальных сетях.

Елена Молчанова ИА REGNUM Изображение Даниила Хармса на фасаде дома в Петербурге (граффити)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что части жителей исторического дома и градозащитникам не удалось отстоять в суде граффити с портретом Хармса. Изображение, которое появилось на торце здания на улице Маяковского, 11, в феврале 2016 года без разрешения городских служб, закрасили серой краской. На его месте, как ранее анонсировали власти Петербурга, со временем появится лазерная проекция с изображением Хармса.

Напомним, что решение об уничтожении граффити на фасаде здания было принято судом на основе того, что оно не было согласовано с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА). Помимо этого, регламент размещения подобных арт-объектов не допускает их появления на лицевых фасадах зданий и сооружений города.