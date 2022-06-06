Донецк, , 10:31 — REGNUM Украинские войска совершили несколько обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Ngu.gov.ua

В 8:17 с позиций в Новолуганском из миномёта обстреляли Горловку. Выпущено четыре мины калибра 60 мм.

В 8:40 из населённого пункта Кодема был открыт огонь по посёлку Гольмовский. Выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

В 8:45 с украинских позиций в Красногоровке боевики обстреляли Петровский район Донецка. Артиллеристы выпустили 15 снарядов калибра 122 мм.

В 9:45 с позиций в Авдеевке был открыт огонь по Киевскому району Донецка, всего было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.