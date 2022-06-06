Уфа, , 10:30 — REGNUM Двух сотрудников организации обвинили в коммерческом подкупе в Уфе. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что ООО «Газнефтьтехно», имея лицензию, занималось обучением жителей рабочим профессиям.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года обвиняемый руководитель организации разместил в сети интернет объявление о предоставлении этих услуг.

«Обратившимся клиентам руководитель компании и сотрудник, являющийся членом аттестационной комиссии, предлагали за плату получить свидетельства и удостоверения об обучении без его фактического прохождения», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что в результате своих неправомерных действий обвиняемый получили от семи граждан свыше 70 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые признали. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.