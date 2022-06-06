Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Все больше инвесторов восстают против высоких зарплат и бонусов в высшем руководстве крупнейших американских компаний, и некоторые из них даже пытаются повлиять на советы директоров, чтобы заставить их действовать, сообщает 6 июня Financial Times.

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По данным консалтинговой компании Farient Advisors, занимающейся вопросами оплаты труда, за финансовый год, окончившийся 15 мая, лишь 61% компаний из списка S& P 500 получили более чем 90-процентное одобрение по вопросу выплат топ-менеджерам, тогда как в 2021 и 2020 годах их доля составила 71% и 76%, соответственно.

Эти данные не включают компанию Amazon, которая в конце мая сообщила, что лишь 56% процентов акционеров поддержали выплату бонусов ее руководителям, тогда как в 2021 году их доля составила 81%, а в предыдущие годы — 97% и выше.

Учитывая, что в этом году выплаты топ-менеджерам в США достигнут рекордного уровня, эти данные свидетельствуют о растущем недовольстве акционеров.

В мае глава норвежского нефтяного фонда стоимостью 1,2 млрд долларов, которому принадлежит 1,5% акций всех зарегистрированных на бирже компаний мира, заявил в интервью Financial Times: «Мы видим, что корпоративная жадность достигла такого уровня, которого не видели раньше».

В этом году инвестиционная компания Vanguard раскритиковала корпорацию Discovery за то, что она не смогла обосновать размер вознаграждения генерального директора размером в 247 млн долларов.

Некоторые компании начали откладывать голосование по вопросу выплат руководству, чтобы попытаться заручиться поддержкой акционеров.