Борисоглебский, Ярославская область, , 10:43 — REGNUM В посёлке Красный Октябрь Ярославской областисемья вот уже много лет не может получить компенсацию за аварийный дом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала одна из жительниц дома Ольга Бугаева.

Современное состояние дома Ольга Бугаева

История тянется больше 15 лет.

«Мы жили в деревне. Там был многоквартирный дом и он сгорел, после чего нам выделили в Красном Октябре. Сначала одно жильё, потом вот это. Сначала дом был нормальный. Потом начало подполье затапливать — мама тоже обращалась и ничего не делали. У нас колонка была рядом с домом, она начинала течь весной и всё к нам в подполье. Много раз обращались с этой проблемой, но никаких сдвигов не было и мы решили переехать. Это давно было — сейчас мне 32, а начали снимать жильё, когда я была в 7 классе», — рассказала Ольга Бугаева.

Женщина отметила, что её мать неоднократно пыталась разрешить ситуацию. Ей обещали выделить деньги на покупку нового жилья, сообщили об этом в письме, однако, по словам Ольги, когда её мама приехала — денег она не получила — «неизвестно, куда ушли». Затем семейство попыталось самостоятельно сделать экспертизу.

«Мама сама экспертизу сделала. Ей написали, что дом признан ветхо-аварийным жильём — 78 процентов износа. А потом эту бумажку поменяли. Теперь там написано «непригодное для проживания». Мама в тот понедельник (30 июня —ИА REGNUM) ходила, спрашивала у эксперта, он ответил, что ничего не знает. И документы с архива не дают посмотреть. В администрации сказали — делайте новую экспертизу. Хотя мы делали её в 2013 году, а нам говорят, что срок прошёл — 10 лет. Но срок только в 2023 будет», — подчеркнула женщина.

Дело так и не сдвинулось с места.

«Мы никуда не обращались, кроме администрации. Мама всё собиралась ещё куда-то, но так и нет. Нам сказали: идите куда хотите, сколько это времени будет? Делайте сначала экспертизу. Зачем вам в суд идти? Хоть к президенту, всё равно это время пройдёт и ответят ли вам чего. У нас тут «нашим-вашим», — отметила женщина.

Сейчас Ольга опубликовала пост в социальных сетях, чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме. В комментариях под записью аккаунт администрации Борисоглебского района сообщил, что ей дадут ответ 6 июня, однако пока Ольга его не получила. Не удалось пообщаться с представителями районных властей и корреспонденту ИА REGNUM— ни в юридическом отделе, ни глава и её заместители трубку брать не стали.