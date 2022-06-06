Нур-Султан, , 10:27 — REGNUM Жители Алма-Аты и Мангистауской области, где в январе были наиболее массовые беспорядки в ходе протестов, чаще голосовали против поправок в конституцию республики. Об этом свидетельствуют предварительные итоги референдума, обнародованные 6 июня пресс-службой Центральной комиссии референдума.

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Согласно представленным данным, в Алма-Ате поддержали поправки 65,22% участников референдума, а против были 27,41%. Остальные бюллетени признали недействительными. В Мангистауской области за поправки проголосовали 71, %, а против — 26,39%.

Больше всего поддержавших внесение поправок в конституцию поддержали в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, а также в Нур-Султане. Там бюллетеней с отметками «за» было соответственно 81,98%, 81,58% и 79,59%.

Напомним, референдум в Казахстане прошёл 5 июня. Поправки в конституцию, которые на него вынесли, предусматривают ослабление полномочий президента страны в пользу парламента. Также предлагается лишить первого главу республики Нурсултана Назарбаева статуса «елбасы» (лидер нации).

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