Хабаровск, , 10:38 — REGNUM В федеральный перечень системообразующих предприятий (СОП) в 2022 году попали 16 предприятий Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В списке СОП оказались АО «Нью Форест Про», ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел» имени П. В. Финогенова», ООО «Розничные технологии 27», ОАО «Дальхимфарм», АО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения», АО «Ванинский морской торговый порт» и другие.

Всего в список СОП входит 88 компаний Хабаровского края. Все они смогут претендовать на меры господдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях жестких антироссийских санкций крайне важным является форсирование проектов импортозамещения, в первую очередь, в таких высокотехнологичных сферах, как микроэлектроника, авиа и двигателестроение, а также наращивание транспортных мощностей.