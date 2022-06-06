Ижевск, , 10:26 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 6 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 30 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 766 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Обработка ящика для голосования в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 055 случаев заражения коронавирусом, из них 22 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 20 новых случаев заражения. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и четверо граждан старше 65 лет.

4043 человека скончались в регионе за время пандемии. Накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы четыре человека, накануне в больницы попали 11 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 810 человек, 48 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, девять человек — в тяжелом состоянии, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, момента начала вакцинации до 3 июня прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 698 113 человек. Второй компонент препарата получили 557 992 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошли 160 388 жителей республики.