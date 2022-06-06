Джакарта, , 10:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе посадить деревья и покататься на бамбуковом велосипеде на заднем дворе президентского дворца в Богоре, сообщает Antara.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Прежде чем покататься на бамбуковом велосипеде, лидеры двух стран сняли пиджаки и галстуки, закатали рукава рубашек и надели шлемы.

Рамы велосипедов сделаны из бамбука и изготовлены в Индонезии.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо принял премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в президентском дворце.

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