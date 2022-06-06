Лидеры Индонезии и Австралии прокатились на бамбуковых велосипедах
Джакарта, 6 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе посадить деревья и покататься на бамбуковом велосипеде на заднем дворе президентского дворца в Богоре, сообщает Antara.
(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia
Президент Индонезии Джоко Видодо
Прежде чем покататься на бамбуковом велосипеде, лидеры двух стран сняли пиджаки и галстуки, закатали рукава рубашек и надели шлемы.
Рамы велосипедов сделаны из бамбука и изготовлены в Индонезии.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо принял премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в президентском дворце.
Подробнее в материале: Глава Индонезии проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Австралии