Владикавказ, , 10:24 — REGNUM В Северной Осетии назначен новый руководитель министерства сельского хозяйства республики. Им стал Алан Кусраев. Он будет возглавлять ведомство с приставкой врио, согласно указу главы республики Сергея Меняйло, подписанного 3 июня.

Назначение ИА REGNUM

Ранее Кусраев работал в должности заместителя главы минсельхоза. Напомним, бывший министр сельского хозяйства РСО-Алании Казбек Вазиев покинул пост по собственному желанию, проработав в этой должности почти пять лет.

За последнее время в Северной Осетии сменилось руководство ряда министерств и ведомств. О грядущих кадровых переменах еще год назад предупреждал глава региона Сергей Меликов. Он предупредил, что смена руководства будет продолжаться, так как «слишком долго идет исполнение соответствующих поручений».

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