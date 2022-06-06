Иркутск, , 10:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 6 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8669 человек, за последние сутки скончались два пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 432 (+54 за сутки, хотя еще накануне было +39). Госпитализированы 303 (-1 за последние сутки).

В то же время выздоровели 289 993 пациента (+46 за сутки).

Ещё 694 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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