Луганск, 6 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. За последние сутки силы Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили 41 националиста. Об этом 6 июня сообщил представитель ЛНР Иван Филипоненко.

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За последние сутки противник понёс потери в живой силе и технике, рассказал Филипоненко. По его словам, уничтожен 41 украинский боевик, а также три БТР, один танк и десять единиц автотехники.

Он также рассказал, что НМ ЛНР распространяет среди военнослужащих ВСУ агитационные листовки, предлагая сохранить свои жизни.