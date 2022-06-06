Москва, , 10:22 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект о защите русского языка, чтобы ограничить «импорт» англицизмов. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

Азбука 1710 г. Музей книги. РГБ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Планируется, что инициатива будет направлена на разумное ограничение «импорта англицизмов в русский язык».

Согласно изменениям, уличные вывески и реклама должны быть только на русском языке. Кроме того, государственные СМИ обязаны заменять иностранные термины русскими аналогами.

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