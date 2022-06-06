Вашингтон, 6 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Более половины американцев (52%) не одобряют действия президента США Джо Байдена по России и Украине. Это следует из обнародованных 5 июня результатов социологического опроса, проведенного службой Ipsos и телекомпанией ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отмечается, что исследование было проведено 3 и 4 июня среди около 540 совершеннолетних жителей США через интернет.

При этом на вопрос о том, как участники опроса относятся к политике Байдена по «ситуации с Россией и Украиной» 52% респондентов заявили, что не одобряют его курс в этом вопросе и 46% высказались в поддержку действий американского лидера.

Также политику действующей администрации США в вопросе «экономического восстановления» поддержали 37% опрошенных и 61% ответил на этот вопрос отрицательно.

Кроме того, 71% респондентов негативно оценил усилия американского президента по снижению уровня инфляции и только 28% участников опроса оценили их положительно. В то же время считают меры Байдена по снижению цен на бензин эффективными только 27% опрошенных и 72% недовольны ими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля.