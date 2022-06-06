Сеул, 6 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи выделил $3 млн на проект Всемирной продовольственной программы (ВПП) по оказанию чрезвычайной помощи Украине. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, около $2 млн будет выделено на продовольственную и денежную помощь, а также материально-техническую поддержку, а $1 млн будет направлен на оказание помощи украинским беженцам в Молдавии.

В марте текущего года Сеул выделил $1,5 млн на проект продовольственного агентства ООН по оказанию помощи Украине.

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