Москва, , 10:18 — REGNUM Сервис «Библиотеки Москвы» и «Московская электронная школа» подготовили для школьников каждого возраста свой список книг из 10–20 изданий для чтения на летних каникулах, сообщается на портале мэра столицы.

Библиотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В список подборки для учащихся 1-4-х классов вошли сказки и стихотворения Александра Пушкина, Сергея Есенина, Афанасия Фета, Федора Тютчева, басни Ивана Крылова, повести и рассказы Виталия Бианки и т. д,

Для учащихся 5-8-х классов подобрали более сложные произведения русских классиков: Александра Пушкина («Руслан и Людмила», «Дубровский», «Повести Белкина», «Медный всадник», «Борис Годунов»), Михаила Лермонтова («Песня о купце Калашникове»), Льва Толстого («Детство», «Кавказский пленник»), Николая Гоголя («Ревизор») и др.

Подборки литературы для учеников 9-11-х классов включает такие произведения как комедия «Горе от ума» Александра Грибоедова, повесть «Бедная Лиза» Николая Карамзина, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве городские взрослые и детские библиотеки в рамках благотворительного проекта собрали 5,5 тыс. книг для передачи в библиотеки ДНР и ЛНР.

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