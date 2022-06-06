Сургут, Югра, 6 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Югре проводится проверка по факту столкновения воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» с птицей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Igor Dvurekov Ту-134 авиакомпании «ЮТэйр»

Авиаинцидент произошёл 5 июня 2022 года в 21:27 (19:27 мск) в аэропорту Сургута при выполнении рейса самолётом Boeing-735 авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Сургут-Самара. Во время взлёта от командира воздушного судна поступила информация о возможном столкновении с птицей. Самолёт вылетел в аэропорт назначения.

При осмотре взлётно-посадочной полосы обнаружены останки птицы. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.