Новосибирск, , 10:20 — REGNUM В Новосибирской области, по предварительным итогам Всероссийской переписи населения, число жителей с 2010 года увеличилось на 5%. Население региона достигло 2 млн 798 тыс. жителей — на 132 тысячи выше показателей переписи 2010 года, сообщил на оперативном совещании сегодня, 6 июня, руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики Михаил Ференец.

Население RitaE

При этом Новосибирск сохранил за собой статус третьего по числу жителей города России. Его население выросло на 160 тыс. жителей — до 1634 тыс. человек.

Численность городских жителей в Новосибирской области возросла на 8% (168 тысяч) и составила 2 млн 228 тыс. человек, число сельских жителей сократилось на 6% (на 36 тыс.) — 570 тыс. человек.