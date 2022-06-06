Новосибирск, 6 июня 2022, 10:20 — REGNUM В Новосибирской области, по предварительным итогам Всероссийской переписи населения, число жителей с 2010 года увеличилось на 5%. Население региона достигло 2 млн 798 тыс. жителей — на 132 тысячи выше показателей переписи 2010 года, сообщил на оперативном совещании сегодня, 6 июня, руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики Михаил Ференец.
При этом Новосибирск сохранил за собой статус третьего по числу жителей города России. Его население выросло на 160 тыс. жителей — до 1634 тыс. человек.
Численность городских жителей в Новосибирской области возросла на 8% (168 тысяч) и составила 2 млн 228 тыс. человек, число сельских жителей сократилось на 6% (на 36 тыс.) — 570 тыс. человек.